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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1 крейцер 1837 года W (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1837 года W - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 1 крейцер 1837 года W - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,147)
  • Вес 0,67 - 0,82 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1837
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 крейцер 1837 года со знаком W. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1333 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 85 EUR. Торги состоялись 23 ноября 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Katz (1)
  • Sonntag (1)
  • WAG (4)
Вюртемберг 1 крейцер 1837 W на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность XF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Вюртемберг 1 крейцер 1837 W на аукционе Sonntag - November 24, 2020
Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Вюртемберг 1 крейцер 1837 W на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Вюртемберг 1 крейцер 1837 W на аукционе WAG - January 14, 2018
Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Вюртемберг 1 крейцер 1837 W на аукционе WAG - January 14, 2018
Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Вюртемберг 1 крейцер 1837 W на аукционе WAG - July 3, 2016
Продавец WAG
Дата 3 июля 2016
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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