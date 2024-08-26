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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Пробный 1 гульден 1837 года W (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - Пробный 1 гульден 1837 года W - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - Пробный 1 гульден 1837 года W - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,61 гр
  • Чистого серебра (0,307 oz) 9,549 гр

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1837
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты Пробный 1 гульден 1837 года со знаком W. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 604 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7000 EUR. Торги состоялись 31 января 2013.

Сохранность
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Вюртемберг 1 гульден 1837 W (Пробный) на аукционе Künker - January 31, 2013
Продавец Künker
Дата 31 января 2013
Сохранность AU
Цена
9497 $
Цена в валюте аукциона 7000 EUR
Вюртемберг 1 гульден 1837 W (Пробный) на аукционе Möller - June 1, 2012
Продавец Möller
Дата 1 июня 2012
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 гульден 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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