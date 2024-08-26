Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
Пробный 1 гульден 1837 года W (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,61 гр
- Чистого серебра (0,307 oz) 9,549 гр
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 1 гульден
- Год 1837
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты Пробный 1 гульден 1837 года со знаком W. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 604 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7000 EUR. Торги состоялись 31 января 2013.
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