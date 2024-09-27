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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

6 крейцеров 1837 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1837 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 6 крейцеров 1837 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,14 - 2,82 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1837
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 6 крейцеров 1837 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1670 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 90 EUR. Торги состоялись 27 ноября 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Sonntag (1)
  • WAG (1)
Вюртемберг 6 крейцеров 1837 на аукционе WAG - January 14, 2018
Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность XF
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Вюртемберг 6 крейцеров 1837 на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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