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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1/2 крейцера 1837 года "Тип 1824-1837" (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1/2 крейцера 1837 года "Тип 1824-1837" - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 1/2 крейцера 1837 года "Тип 1824-1837" - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,104)
  • Вес 0,49 - 0,63 гр
  • Диаметр 13 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1/2 крейцера
  • Год 1837
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/2 крейцера 1837 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1684 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 100 EUR. Торги состоялись 27 ноября 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (1)
  • Sonntag (2)
  • WAG (2)
Вюртемберг 1/2 крейцера 1837 на аукционе WAG - November 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 1/2 крейцера 1837 на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность AU
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Вюртемберг 1/2 крейцера 1837 на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Вюртемберг 1/2 крейцера 1837 на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Вюртемберг 1/2 крейцера 1837 на аукционе Künker - June 25, 2002
Продавец Künker
Дата 25 июня 2002
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 крейцера 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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