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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Монеты Вюртемберга 1822 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 крейцера без года (1816-1864)
Средняя цена 260 $
Продажи
0 8
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