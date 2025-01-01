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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

Каталог монет Вольного города (1814-1866)

Всего добавлено монет: 189

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Монеты Вольного города с ценами и описанием

ФотоОписаниеМеталлСр. ценаUNCСр. ценаPROOFПродажи
Coin photoCoin photo
Frankfurt am Main, Free City
Thaler 1863 "Princes' Day"
Silver$370$9403825Coin photoCoin photo
Frankfurt am Main, Free City
Thaler 1862 "German shooting festival"
Silver$160$1,0003697Coin photoCoin photo
Frankfurt am Main, Free City
Thaler 1859 "Schiller's birthday"
Silver$150$6003526Coin photoCoin photo
Frankfurt am Main, Free City
1 Heller 1844
Copper$50-01Coin photoCoin photo
Frankfurt am Main, Free City
2 Thaler 1841
Silver$620$5602430Coin photoCoin photo
Frankfurt am Main, Free City
Kreuzer 1855
Silver$95-012Coin photoCoin photo
Frankfurt am Main, Free City
Gulden 1838
Silver$320-141Coin photoCoin photo
Frankfurt am Main, Free City
2 Gulden 1846
Silver$180-0116Coin photoCoin photo
Frankfurt am Main, Free City
2 Thaler 1846
Silver$380-043Coin photoCoin photo
Frankfurt am Main, Free City
2 Gulden 1854
Silver$350-023Coin photoCoin photo
Frankfurt am Main, Free City
1 Heller 1822 F G.B.
Copper$25-07Coin photoCoin photo
Frankfurt am Main, Free City
2 Thaler 1847
Silver$400-057Coin photoCoin photo
Frankfurt am Main, Free City
2 Thaler 1862
Silver$270$11,0001170Coin photoCoin photo
Frankfurt am Main, Free City
3 Kreuzer 1842
Silver$130-03Coin photoCoin photo
Frankfurt am Main, Free City
2 Gulden 1848 "Election of the Austrian prince"
Silver$170$3802788Coin photoCoin photo
Frankfurt am Main, Free City
Thaler 1858
Silver$430-0219Coin photoCoin photo
Frankfurt am Main, Free City
Kreuzer 1860
Silver$40-07Coin photoCoin photo
Frankfurt am Main, Free City
6 Kreuzer 1844
Silver$150-09Coin photoCoin photo
Frankfurt am Main, Free City
Gulden 1861
Silver$220-0153Coin photoCoin photo
Frankfurt am Main, Free City
Gulden 1859
Silver$250-032Coin photoCoin photo
Frankfurt am Main, Free City
Thaler 1864
Silver$240$2,400051Coin photoCoin photo
Frankfurt am Main, Free City
Gulden 1863
Silver$240$310068Coin photoCoin photo
Frankfurt am Main, Free City
3 Kreuzer 1843
Silver$130-08Coin photoCoin photo
Frankfurt am Main, Free City
2 Thaler 1843
Silver$870$2,7001170Coin photoCoin photo
Frankfurt am Main, Free City
2 Gulden 1847
Silver$280-064Coin photoCoin photo
Frankfurt am Main, Free City
Kreuzer 1849
Silver$65-011Coin photoCoin photo
Frankfurt am Main, Free City
Thaler 1862
Silver$130$4,8001103Coin photoCoin photo
Frankfurt am Main, Free City
3 Kreuzer 1838
Silver$70-01Coin photoCoin photo
Frankfurt am Main, Free City
6 Kreuzer 1842
Silver$65-07Coin photoCoin photo
Frankfurt am Main, Free City
1 Heller 1849
Copper$15-01Coin photoCoin photo
Frankfurt am Main, Free City
6 Kreuzer 1848
Silver$50-09Coin photoCoin photo
Frankfurt am Main, Free City
1 Heller 1818 F G.B.
Copper$10-01Coin photoCoin photo
Frankfurt am Main, Free City
Kreuzer 1845
Silver--00Coin photoCoin photo
Frankfurt am Main, Free City
Kreuzer 1843
Silver$120-04Coin photoCoin photo
Frankfurt am Main, Free City
1 Heller 1845
Copper--00Coin photoCoin photo
Frankfurt am Main, Free City
2 Gulden 1845
Silver$490$1,400060Coin photoCoin photo
Frankfurt am Main, Free City
6 Kreuzer 1866
Silver$120$260164Coin photoCoin photo
Frankfurt am Main, Free City
6 Kreuzer 1852
Silver$140-04Coin photoCoin photo
Frankfurt am Main, Free City
Kreuzer no date (1839-1840)
Silver$35-038Coin photoCoin photo
Frankfurt am Main, Free City
6 Kreuzer 1855
Silver$40-07Coin photoCoin photo
Frankfurt am Main, Free City
1 Heller 1814 F G.B.
Copper--00Coin photoCoin photo
Frankfurt am Main, Free City
3 Kreuzer 1846
Silver$75-05Coin photoCoin photo
Frankfurt am Main, Free City
1 Heller 1858
Copper--00Coin photoCoin photo
Frankfurt am Main, Free City
6 Kreuzer 1851
Silver$75-08Coin photoCoin photo
Frankfurt am Main, Free City
Gulden 1844
Silver$180-013Coin photoCoin photo
Frankfurt am Main, Free City
1 Heller 1814 G.B.
Copper$210-017Coin photoCoin photo
Frankfurt am Main, Free City
Ducat 1856
Gold$1,700-038Coin photoCoin photo
Frankfurt am Main, Free City
1/2 Gulden 1842
Silver$230-017Coin photoCoin photo
Frankfurt am Main, Free City
1 Heller 1843
Copper$140-02Coin photoCoin photo
Frankfurt am Main, Free City
1 Heller 1863
Copper$15-02
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