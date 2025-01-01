Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
Каталог монет Вольного города (1814-1866)
Всего добавлено монет: 189
Каталог монетВольный город1814-1866
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Монеты Вольного города с ценами и описанием
ФотоОписаниеМеталлСр. ценаUNCСр. ценаPROOFПродажи
Silver$370$9403825
Frankfurt am Main, Free City
Thaler 1863 "Princes' Day"
Silver$160$1,0003697
Frankfurt am Main, Free City
Thaler 1862 "German shooting festival"
Silver$150$6003526
Frankfurt am Main, Free City
Thaler 1859 "Schiller's birthday"
Copper$50-01
Frankfurt am Main, Free City
1 Heller 1844
Silver$620$5602430
Frankfurt am Main, Free City
2 Thaler 1841
Silver$95-012
Frankfurt am Main, Free City
Kreuzer 1855
Silver$320-141
Frankfurt am Main, Free City
Gulden 1838
Silver$180-0116
Frankfurt am Main, Free City
2 Gulden 1846
Silver$380-043
Frankfurt am Main, Free City
2 Thaler 1846
Silver$350-023
Frankfurt am Main, Free City
2 Gulden 1854
Copper$25-07
Frankfurt am Main, Free City
1 Heller 1822 F G.B.
Silver$400-057
Frankfurt am Main, Free City
2 Thaler 1847
Silver$270$11,0001170
Frankfurt am Main, Free City
2 Thaler 1862
Silver$130-03
Frankfurt am Main, Free City
3 Kreuzer 1842
Silver$170$3802788
Frankfurt am Main, Free City
2 Gulden 1848 "Election of the Austrian prince"
Silver$430-0219
Frankfurt am Main, Free City
Thaler 1858
Silver$40-07
Frankfurt am Main, Free City
Kreuzer 1860
Silver$150-09
Frankfurt am Main, Free City
6 Kreuzer 1844
Silver$220-0153
Frankfurt am Main, Free City
Gulden 1861
Silver$250-032
Frankfurt am Main, Free City
Gulden 1859
Silver$240$2,400051
Frankfurt am Main, Free City
Thaler 1864
Silver$240$310068
Frankfurt am Main, Free City
Gulden 1863
Silver$130-08
Frankfurt am Main, Free City
3 Kreuzer 1843
Silver$870$2,7001170
Frankfurt am Main, Free City
2 Thaler 1843
Silver$280-064
Frankfurt am Main, Free City
2 Gulden 1847
Silver$65-011
Frankfurt am Main, Free City
Kreuzer 1849
Silver$130$4,8001103
Frankfurt am Main, Free City
Thaler 1862
Silver$70-01
Frankfurt am Main, Free City
3 Kreuzer 1838
Silver$65-07
Frankfurt am Main, Free City
6 Kreuzer 1842
Copper$15-01
Frankfurt am Main, Free City
1 Heller 1849
Silver$50-09
Frankfurt am Main, Free City
6 Kreuzer 1848
Copper$10-01
Frankfurt am Main, Free City
1 Heller 1818 F G.B.
Silver--00
Frankfurt am Main, Free City
Kreuzer 1845
Silver$120-04
Frankfurt am Main, Free City
Kreuzer 1843
Copper--00
Frankfurt am Main, Free City
1 Heller 1845
Silver$490$1,400060
Frankfurt am Main, Free City
2 Gulden 1845
Silver$120$260164
Frankfurt am Main, Free City
6 Kreuzer 1866
Silver$140-04
Frankfurt am Main, Free City
6 Kreuzer 1852
Silver$35-038
Frankfurt am Main, Free City
Kreuzer no date (1839-1840)
Silver$40-07
Frankfurt am Main, Free City
6 Kreuzer 1855
Copper--00
Frankfurt am Main, Free City
1 Heller 1814 F G.B.
Silver$75-05
Frankfurt am Main, Free City
3 Kreuzer 1846
Copper--00
Frankfurt am Main, Free City
1 Heller 1858
Silver$75-08
Frankfurt am Main, Free City
6 Kreuzer 1851
Silver$180-013
Frankfurt am Main, Free City
Gulden 1844
Copper$210-017
Frankfurt am Main, Free City
1 Heller 1814 G.B.
Gold$1,700-038
Frankfurt am Main, Free City
Ducat 1856
Silver$230-017
Frankfurt am Main, Free City
1/2 Gulden 1842
Copper$140-02
Frankfurt am Main, Free City
1 Heller 1843
Copper$15-02
Frankfurt am Main, Free City
1 Heller 1863
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