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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

Монеты Франкфурт-на-Майне 1819 года

Медные монеты

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1 гелер 1819 F G.B.
Средняя цена8 $
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06
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