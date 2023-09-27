Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
1 гелер 1819 года F G.B. (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 гелер 1819 года со знаком F G.B.. Это медная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 3371 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 45 EUR. Торги состоялись 27 сентября 2023.
Сохранность
Где продать?
Для продажи 1 гелер 1819 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы