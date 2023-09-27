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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

1 гелер 1819 года F G.B. (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 1 гелер 1819 года F G.B. - цена монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 1 гелер 1819 года F G.B. - цена монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,19 - 1,82 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал1 гелер
  • Год1819
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 гелер 1819 года со знаком F G.B.. Это медная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 3371 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 45 EUR. Торги состоялись 27 сентября 2023.

Сохранность
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1819 F G.B. на аукционе Katz - 9 марта 2025
ПродавецKatz
Дата9 марта 2025
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1819 F G.B. на аукционе WAG - 1 сентября 2024
ПродавецWAG
Дата1 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1819 F G.B. на аукционе Katz - 25 февраля 2024
ПродавецKatz
Дата25 февраля 2024
СохранностьXF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1819 F G.B. на аукционе Künker - 26 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1819 F G.B. на аукционе Katz - 30 ноября 2019
ПродавецKatz
Дата30 ноября 2019
СохранностьНет оценки
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1819 F G.B. на аукционе Katz - 30 ноября 2019
ПродавецKatz
Дата30 ноября 2019
СохранностьНет оценки
Цена
******
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