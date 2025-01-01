Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
Медные монеты 1 гелер Вольного города - Франкфурт-на-Майне
1 гелер 1814
ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи1814G.B.331,768017
1 гелер 1814-1837
1 гелер 1838-1852
1 гелер 1853-1858
ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи1853410,880001854271,200061855429,600001856483,600021857722,680001858376,88000
1 гелер 1859-1865
ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи1859376,880021860352,952001861378,000011862391,400031863369,940021864389,940011865384,48009
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