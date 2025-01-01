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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

Медные монеты 1 гелер Вольного города - Франкфурт-на-Майне

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1 гелер 1814

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1814G.B.331,768017
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1 гелер 1814-1837

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1814F G.B.-001815F G.B.165,840001816F G.B.-001817F G.B.-001817F G.B.Серебро-0141818F G.B.-011819F G.B.-061820F G.B.-071821F G.B.-0241822F G.B.-071824F G.B.-021825F G.B.-001836F S.T.120,000021837F S.T.144,00006
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1 гелер 1838-1852

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1838-031838Серебро-091841172,800011842327,60000184338,400021844162,000011845169,440001846204,960001847452,880011849396,000011850668,640001851274,800001852325,44000
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1 гелер 1853-1858

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1853410,880001854271,200061855429,600001856483,600021857722,680001858376,88000
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1 гелер 1859-1865

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1859376,880021860352,952001861378,000011862391,400031863369,940021864389,940011865384,48009
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