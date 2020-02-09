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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

1 гелер 1865 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 1 гелер 1865 года - цена монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 1 гелер 1865 года - цена монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Münzenhandlung Raffler

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,19 - 1,82 гр
  • Диаметр17 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC384,480

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал1 гелер
  • Год1865
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 гелер 1865 года. Это медная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 99052 проданному на аукционе Heritage Auctions за 95 USD. Торги состоялись 9 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1865 на аукционе Stephen Album - 2 декабря 2024
ПродавецStephen Album
Дата2 декабря 2024
СохранностьMS64 RB PCGS
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 60 USD
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1865 на аукционе Stephen Album - 5 ноября 2024
ПродавецStephen Album
Дата5 ноября 2024
СохранностьMS64 RB PCGS
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 35 USD
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1865 на аукционе Höhn - 26 февраля 2023
ПродавецHöhn
Дата26 февраля 2023
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1865 на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1865 на аукционе Katz - 7 марта 2021
ПродавецKatz
Дата7 марта 2021
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1865 на аукционе Heritage - 9 февраля 2020
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1865 на аукционе Heritage - 9 февраля 2020
ПродавецHeritage
Дата9 февраля 2020
СохранностьMS66 BN NGC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1865 на аукционе Höhn - 25 августа 2019
ПродавецHöhn
Дата25 августа 2019
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1865 на аукционе Höhn - 27 октября 2018
ПродавецHöhn
Дата27 октября 2018
СохранностьUNC
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1865 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
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Где продать?

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