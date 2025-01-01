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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

Монеты Франкфурт-на-Майне 1865 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1865
Средняя цена180 $
Продажи
1144
Аверс
Реверс
1 крейцер 1865
Средняя цена15 $
Продажи
04

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 гелер 1865
Средняя цена50 $
Продажи
09
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