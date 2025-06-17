Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
Талер 1865 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр33 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC206,693
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- НоминалТалер
- Год1865
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (143)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты Талер 1865 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 70551 проданному на аукционе Stack's Bowers за 850 USD. Торги состоялись 26 февраля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецRussian Heritage
Дата17 мая 2025
СохранностьDETAILS RNGA
Цена
142 $
Цена в валюте аукциона 11500 RUB
ПродавецAB Philea & Myntkompaniet
Дата10 мая 2025
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Дата6 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецStephen Album
Дата16 июня 2024
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
123...7
Где купить?
Где продать?
Для продажи Талер 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы