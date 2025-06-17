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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

Талер 1865 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - Талер 1865 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - Талер 1865 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр33 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC206,693

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • НоминалТалер
  • Год1865
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (143)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты Талер 1865 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 70551 проданному на аукционе Stack's Bowers за 850 USD. Торги состоялись 26 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне Талер 1865 на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьAU
Цена
318 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Франкфурт-на-Майне Талер 1865 на аукционе Russian Heritage - 17 мая 2025
ПродавецRussian Heritage
Дата17 мая 2025
СохранностьDETAILS RNGA
Цена
142 $
Цена в валюте аукциона 11500 RUB
Франкфурт-на-Майне Талер 1865 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - 10 мая 2025
ПродавецAB Philea & Myntkompaniet
Дата10 мая 2025
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1865 на аукционе Rzeszowski DA - 27 апреля 2025
Франкфурт-на-Майне Талер 1865 на аукционе Rzeszowski DA - 27 апреля 2025
ПродавецRzeszowski DA
Дата27 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне Талер 1865 на аукционе Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG - 6 апреля 2025
ПродавецMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Дата6 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1865 на аукционе BERLINER MÜNZAUKTION - 22 марта 2025
ПродавецBERLINER MÜNZAUKTION
Дата22 марта 2025
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1865 на аукционе Wójcicki - 7 марта 2025
Франкфурт-на-Майне Талер 1865 на аукционе Wójcicki - 7 марта 2025
ПродавецWójcicki
Дата7 марта 2025
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1865 на аукционе Frühwald - 14 февраля 2025
ПродавецFrühwald
Дата14 февраля 2025
СохранностьVF
Цена
Франкфурт-на-Майне Талер 1865 на аукционе Via - 10 февраля 2025
ПродавецVia
Дата10 февраля 2025
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1865 на аукционе Rare Coins - 7 декабря 2024
ПродавецRare Coins
Дата7 декабря 2024
СохранностьMS63
Цена
Франкфурт-на-Майне Талер 1865 на аукционе Künker - 5 декабря 2024
ПродавецKünker
Дата5 декабря 2024
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1865 на аукционе Pesek Auctions - 7 ноября 2024
Франкфурт-на-Майне Талер 1865 на аукционе Pesek Auctions - 7 ноября 2024
ПродавецPesek Auctions
Дата7 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1865 на аукционе Busso Peus - 6 ноября 2024
ПродавецBusso Peus
Дата6 ноября 2024
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1865 на аукционе Busso Peus - 6 ноября 2024
ПродавецBusso Peus
Дата6 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1865 на аукционе CNG - 6 ноября 2024
ПродавецCNG
Дата6 ноября 2024
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1865 на аукционе Stack's - 22 августа 2024
Франкфурт-на-Майне Талер 1865 на аукционе Stack's - 22 августа 2024
ПродавецStack's
Дата22 августа 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1865 на аукционе Niemczyk - 25 июня 2024
Франкфурт-на-Майне Талер 1865 на аукционе Niemczyk - 25 июня 2024
ПродавецNiemczyk
Дата25 июня 2024
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1865 на аукционе Niemczyk - 25 июня 2024
Франкфурт-на-Майне Талер 1865 на аукционе Niemczyk - 25 июня 2024
ПродавецNiemczyk
Дата25 июня 2024
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1865 на аукционе Stephen Album - 16 июня 2024
ПродавецStephen Album
Дата16 июня 2024
СохранностьНет оценки NGC
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1865 на аукционе Gärtner - 11 июня 2024
ПродавецGärtner
Дата11 июня 2024
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне Талер 1865 на аукционе Solidus Numismatik - 21 мая 2024
ПродавецSolidus Numismatik
Дата21 мая 2024
СохранностьVF
Цена
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Где купить?
Франкфурт-на-Майне Талер 1865 на аукционе Niemczyk - 2 июля 2025
Франкфурт-на-Майне Талер 1865 на аукционе Niemczyk - 2 июля 2025
ПродавецNiemczyk
Дата2 июля 2025
СохранностьVF
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Где продать?

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