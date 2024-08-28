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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

1 крейцер 1865 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 1 крейцер 1865 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 1 крейцер 1865 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,167)
  • Вес0,833 гр
  • Чистого серебра (0,0045 oz) 0,1391 гр
  • Диаметр14 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC365,609

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал1 крейцер
  • Год1865
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 крейцер 1865 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 1395 проданному на аукционе Katz Auction за 21 EUR. Торги состоялись 28 августа 2024.

Сохранность
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1865 на аукционе Katz - 30 августа 2024
ПродавецKatz
Дата30 августа 2024
СохранностьUNC
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 21 EUR
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1865 на аукционе Katz - 14 апреля 2024
ПродавецKatz
Дата14 апреля 2024
СохранностьUNC
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 13 EUR
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1865 на аукционе Katz - 25 июня 2017
ПродавецKatz
Дата25 июня 2017
СохранностьAU
Цена
******
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Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1865 на аукционе Chaponnière - 7 сентября 2014
ПродавецChaponnière
Дата7 сентября 2014
СохранностьUNC
Цена
******
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