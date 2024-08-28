Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
1 крейцер 1865 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,167)
- Вес0,833 гр
- Чистого серебра (0,0045 oz) 0,1391 гр
- Диаметр14 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC365,609
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- Номинал1 крейцер
- Год1865
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 крейцер 1865 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 1395 проданному на аукционе Katz Auction за 21 EUR. Торги состоялись 28 августа 2024.
Сохранность
Где продать?
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