Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
1 гелер 1861 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 гелер 1861 года. Это медная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 437 проданному на аукционе Chaponnière & Firmenich SA за 10 CHF. Торги состоялись 6 сентября 2014.
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Где продать?
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