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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

Монеты Франкфурт-на-Майне 1861 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1861
Средняя цена310 $
Продажи
5801
Аверс
Реверс
Талер 1861
Средняя цена290 $
Продажи
091
Аверс
Реверс
1 гульден 1861
Средняя цена220 $
Продажи
0153
Аверс
Реверс
1 крейцер 1861
Средняя цена25 $
Продажи
08

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 гелер 1861
Средняя цена10 $
Продажи
01
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