Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
Талер 1861 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр33 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC16,016
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- НоминалТалер
- Год1861
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (91)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты Талер 1861 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 2815 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1700 EUR. Торги состоялись 16 мая 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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