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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

Талер 1861 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - Талер 1861 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - Талер 1861 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün e.K.

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр33 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC16,016

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • НоминалТалер
  • Год1861
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (91)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты Талер 1861 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 2815 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1700 EUR. Торги состоялись 16 мая 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франкфурт-на-Майне Талер 1861 на аукционе Rio de la Plata - 13 июня 2025
ПродавецRio de la Plata
Дата13 июня 2025
СохранностьXF
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 140 USD
Франкфурт-на-Майне Талер 1861 на аукционе Busso Peus - 30 апреля 2025
ПродавецBusso Peus
Дата30 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Франкфурт-на-Майне Талер 1861 на аукционе WAG - 16 февраля 2025
ПродавецWAG
Дата16 февраля 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1861 на аукционе Pesek Auctions - 9 декабря 2024
Франкфурт-на-Майне Талер 1861 на аукционе Pesek Auctions - 9 декабря 2024
ПродавецPesek Auctions
Дата9 декабря 2024
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1861 на аукционе Rare Coins - 7 декабря 2024
ПродавецRare Coins
Дата7 декабря 2024
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1861 на аукционе Künker - 8 ноября 2024
ПродавецKünker
Дата8 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1861 на аукционе Busso Peus - 6 ноября 2024
ПродавецBusso Peus
Дата6 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1861 на аукционе Teutoburger - 16 сентября 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1861 на аукционе Künker - 19 июня 2024
ПродавецKünker
Дата19 июня 2024
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1861 на аукционе Emporium Hamburg - 16 мая 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата16 мая 2024
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне Талер 1861 на аукционе Busso Peus - 25 апреля 2024
ПродавецBusso Peus
Дата25 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1861 на аукционе Busso Peus - 25 апреля 2024
ПродавецBusso Peus
Дата25 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1861 на аукционе Rio de la Plata - 15 марта 2024
ПродавецRio de la Plata
Дата15 марта 2024
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1861 на аукционе Rhenumis - 16 января 2024
ПродавецRhenumis
Дата16 января 2024
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1861 на аукционе Rare Coins - 23 декабря 2023
ПродавецRare Coins
Дата23 декабря 2023
СохранностьAU
Цена
Франкфурт-на-Майне Талер 1861 на аукционе Emporium Hamburg - 24 ноября 2023
ПродавецEmporium Hamburg
Дата24 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1861 на аукционе Künker - 26 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1861 на аукционе Rare Coins - 1 июля 2023
ПродавецRare Coins
Дата1 июля 2023
СохранностьAU
Цена
Франкфурт-на-Майне Талер 1861 на аукционе Künker - 22 июня 2023
ПродавецKünker
Дата22 июня 2023
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1861 на аукционе Höhn - 26 февраля 2023
ПродавецHöhn
Дата26 февраля 2023
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1861 на аукционе Teutoburger - 9 декабря 2022
ПродавецTeutoburger
Дата9 декабря 2022
СохранностьVF
Цена
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