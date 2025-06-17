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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

2 талера 1861 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 2 талера 1861 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 2 талера 1861 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес37,037 гр
  • Чистого серебра (1,0717 oz) 33,3333 гр
  • Диаметр41 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC1,786,588

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал2 талера
  • Год1861
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (796)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 2 талера 1861 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 24693 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1998 USD. Торги состоялись 25 сентября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1861 на аукционе Nihon - 15 июня 2025
ПродавецNihon
Дата15 июня 2025
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
222 $
Цена в валюте аукциона 32000 JPY
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1861 на аукционе WAG - 15 июня 2025
ПродавецWAG
Дата15 июня 2025
СохранностьAU
Цена
474 $
Цена в валюте аукциона 410 EUR
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1861 на аукционе Pegasus Auctions - 8 июня 2025
ПродавецPegasus Auctions
Дата8 июня 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1861 на аукционе Teutoburger - 6 июня 2025
ПродавецTeutoburger
Дата6 июня 2025
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1861 на аукционе Gärtner - 3 июня 2025
ПродавецGärtner
Дата3 июня 2025
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1861 на аукционе Aureo & Calicó - 29 мая 2025
ПродавецAureo & Calicó
Дата29 мая 2025
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1861 на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1861 на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1861 на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1861 на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1861 на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьXF
Цена
******
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1861 на аукционе Constantin Coins - 23 мая 2025
ПродавецConstantin Coins
Дата23 мая 2025
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1861 на аукционе Rhenumis - 15 мая 2025
ПродавецRhenumis
Дата15 мая 2025
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1861 на аукционе Grün - 14 мая 2025
ПродавецGrün
Дата14 мая 2025
СохранностьXF
Цена
******
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1861 на аукционе HIRSCH - 8 мая 2025
ПродавецHIRSCH
Дата8 мая 2025
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1861 на аукционе HIRSCH - 8 мая 2025
ПродавецHIRSCH
Дата8 мая 2025
СохранностьVF
Цена
******
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1861 на аукционе Busso Peus - 30 апреля 2025
ПродавецBusso Peus
Дата30 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1861 на аукционе Rzeszowski DA - 27 апреля 2025
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1861 на аукционе Rzeszowski DA - 27 апреля 2025
ПродавецRzeszowski DA
Дата27 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1861 на аукционе BAC - 22 апреля 2025
ПродавецBAC
Дата22 апреля 2025
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1861 на аукционе BAC - 22 апреля 2025
ПродавецBAC
Дата22 апреля 2025
СохранностьAU
Цена
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1861 на аукционе Artemide Aste - 6 апреля 2025
ПродавецArtemide Aste
Дата6 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
******
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Где купить?
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1861 на аукционе Heritage - 22 июня 2025
ПродавецHeritage
Дата22 июня 2025
СохранностьMS61 NGC
К аукциону
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1861 на аукционе Stack's - 24 июня 2025
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1861 на аукционе Stack's - 24 июня 2025
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1861 на аукционе Stack's - 24 июня 2025
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1861 на аукционе Stack's - 24 июня 2025
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1861 на аукционе Stack's - 24 июня 2025
ПродавецStack's
Дата24 июня 2025
СохранностьMS61 PCGS
К аукциону
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1861 на аукционе AURORA - 26 июня 2025
ПродавецAURORA
Дата26 июня 2025
СохранностьAU
К аукциону
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1861 на аукционе Frühwald - 28 июня 2025
ПродавецFrühwald
Дата28 июня 2025
СохранностьVF
К аукциону
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1861 на аукционе Rhenumis - 10 июля 2025
ПродавецRhenumis
Дата10 июля 2025
СохранностьXF
К аукциону

Где продать?

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