Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
2 талера 1861 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес37,037 гр
- Чистого серебра (1,0717 oz) 33,3333 гр
- Диаметр41 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC1,786,588
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- Номинал2 талера
- Год1861
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (796)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 2 талера 1861 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 24693 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1998 USD. Торги состоялись 25 сентября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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