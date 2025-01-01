Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
Серебряные монеты 2 талера Вольного города - Франкфурт-на-Майне
2 талера 1840-1844
ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи1840-01191841120,69524301842-001843122,94011701844195,630067
2 талера 1841-1855
ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи1841120,6950911842287,37511521843122,94001111844195,6300131184536,299015184672,120043184770,92005718518,354091854107,000148185572,017077
2 талера 1860-1866
ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи1860341,300116418611,786,58858011862344,41011701866637,0331378
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