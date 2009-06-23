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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

2 талера 1851 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 2 талера 1851 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 2 талера 1851 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр40 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC8,354

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал2 талера
  • Год1851
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 2 талера 1851 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 519 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1100 EUR. Торги состоялись 23 июня 2009.

Сохранность
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1851 на аукционе Busso Peus - 6 ноября 2024
ПродавецBusso Peus
Дата6 ноября 2024
СохранностьAU
Цена
1312 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1851 на аукционе Künker - 26 июля 2024
ПродавецKünker
Дата26 июля 2024
СохранностьXF
Цена
488 $
Цена в валюте аукциона 450 EUR
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1851 на аукционе Grün - 14 мая 2019
ПродавецGrün
Дата14 мая 2019
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1851 на аукционе Busso Peus - 29 апреля 2016
ПродавецBusso Peus
Дата29 апреля 2016
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1851 на аукционе Busso Peus - 24 апреля 2015
ПродавецBusso Peus
Дата24 апреля 2015
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1851 на аукционе Busso Peus - 1 ноября 2013
ПродавецBusso Peus
Дата1 ноября 2013
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1851 на аукционе Künker - 13 марта 2013
ПродавецKünker
Дата13 марта 2013
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1851 на аукционе Gorny & Mosch - 7 марта 2013
ПродавецGorny & Mosch
Дата7 марта 2013
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1851 на аукционе Künker - 23 июня 2009
ПродавецKünker
Дата23 июня 2009
СохранностьAU
Цена
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