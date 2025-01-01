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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

Монеты Франкфурт-на-Майне 1851 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1851
Средняя цена440 $
Продажи
09
Аверс
Реверс
2 гульдена 1851
Средняя цена370 $
Продажи
019
Аверс
Реверс
1 гульден 1851
Средняя цена220 $
Продажи
010
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1851
Средняя цена75 $
Продажи
08
Аверс
Реверс
3 крейцера 1851
Средняя цена75 $
Продажи
022
Аверс
Реверс
1 крейцер 1851
Средняя цена50 $
Продажи
02

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 гелер 1851
Средняя цена
Продажи
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