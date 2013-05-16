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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

3 крейцера 1851 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 3 крейцера 1851 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 3 крейцера 1851 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: FESOJK s.r.o.

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,333)
  • Вес1,299 гр
  • Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4326 гр
  • Диаметр17 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC157,720

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал3 крейцера
  • Год1851
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 3 крейцера 1851 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 2304 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 105 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1851 на аукционе BAC - 27 мая 2025
ПродавецBAC
Дата27 мая 2025
СохранностьUNC
Цена
Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1851 на аукционе Stephen Album - 2 декабря 2024
ПродавецStephen Album
Дата2 декабря 2024
СохранностьMS66 PCGS
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 90 USD
Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1851 на аукционе BAC - 27 августа 2024
ПродавецBAC
Дата27 августа 2024
СохранностьUNC
Цена
Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1851 на аукционе Katz - 14 апреля 2024
ПродавецKatz
Дата14 апреля 2024
СохранностьUNC
Цена
68 $
Цена в валюте аукциона 64 EUR
Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1851 на аукционе BAC - 23 января 2024
ПродавецBAC
Дата23 января 2024
СохранностьUNC
Цена
Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1851 на аукционе BAC - 20 сентября 2023
ПродавецBAC
Дата20 сентября 2023
СохранностьUNC
Цена
Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1851 на аукционе BAC - 29 марта 2023
ПродавецBAC
Дата29 марта 2023
СохранностьUNC
Цена
Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1851 на аукционе BAC - 5 октября 2022
ПродавецBAC
Дата5 октября 2022
СохранностьUNC
Цена
Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1851 на аукционе BAC - 11 мая 2022
ПродавецBAC
Дата11 мая 2022
СохранностьUNC
Цена
Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1851 на аукционе BAC - 15 декабря 2021
ПродавецBAC
Дата15 декабря 2021
СохранностьUNC
Цена
Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1851 на аукционе BAC - 16 июня 2021
ПродавецBAC
Дата16 июня 2021
СохранностьUNC
Цена
Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1851 на аукционе BAC - 16 декабря 2020
ПродавецBAC
Дата16 декабря 2020
СохранностьUNC
Цена
Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1851 на аукционе BAC - 28 мая 2020
ПродавецBAC
Дата28 мая 2020
СохранностьUNC
Цена
Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1851 на аукционе BAC - 31 октября 2019
ПродавецBAC
Дата31 октября 2019
СохранностьUNC
Цена
Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1851 на аукционе Stephen Album - 15 июля 2019
ПродавецStephen Album
Дата15 июля 2019
СохранностьMS67 PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1851 на аукционе Stare Monety - 15 марта 2019
Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1851 на аукционе Stare Monety - 15 марта 2019
ПродавецStare Monety
Дата15 марта 2019
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1851 на аукционе BAC - 26 февраля 2019
ПродавецBAC
Дата26 февраля 2019
СохранностьUNC
Цена
Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1851 на аукционе BAC - 5 июня 2018
ПродавецBAC
Дата5 июня 2018
СохранностьUNC
Цена
Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1851 на аукционе BAC - 26 октября 2017
ПродавецBAC
Дата26 октября 2017
СохранностьUNC
Цена
Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1851 на аукционе BAC - 22 марта 2017
ПродавецBAC
Дата22 марта 2017
СохранностьUNC
Цена
Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1851 на аукционе BAC - 2 ноября 2016
ПродавецBAC
Дата2 ноября 2016
СохранностьUNC
Цена

Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1851 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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