Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
Серебряные монеты 3 крейцера Вольного города - Франкфурт-на-Майне
3 крейцера 1838-1846
ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи183880,00001184184,560001842108,90003184389,100081846154,31005
3 крейцера 1846-1856
ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи1846154,31002184838,140011849950,010011850182,300021851157,7200221852129,02000185369,010081854154,313051855147,71503185683,942010
3 крейцера 1866
ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи186695,800057
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