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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

3 крейцера 1855 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 3 крейцера 1855 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 3 крейцера 1855 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,333)
  • Вес1,299 гр
  • Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4326 гр
  • Диаметр17 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC147,715

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал3 крейцера
  • Год1855
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 3 крейцера 1855 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 622 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 32 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.

Сохранность
Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1855 на аукционе Coinhouse - 28 марта 2021
ПродавецCoinhouse
Дата28 марта 2021
СохранностьXF
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1855 на аукционе WAG - 7 июля 2019
ПродавецWAG
Дата7 июля 2019
СохранностьUNC
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1855 на аукционе WAG - 9 апреля 2017
ПродавецWAG
Дата9 апреля 2017
СохранностьXF
Цена

Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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