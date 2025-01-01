flag
Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

Монеты Франкфурт-на-Майне 1855 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1855
Средняя цена440 $
Продажи
077
Аверс
Реверс
1 гульден 1855
Средняя цена230 $
Продажи
08
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1855
Средняя цена40 $
Продажи
07
Аверс
Реверс
3 крейцера 1855
Средняя цена30 $
Продажи
03
Аверс
Реверс
1 крейцер 1855
Средняя цена95 $
Продажи
012

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 гелер 1855
Средняя цена
Продажи
00

Памятные монеты

Аверс
Реверс
2 гульдена 1855 Религиозный мир
Средняя цена300 $
Продажи
0495
Категория
Год
Поиск