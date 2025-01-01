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1855
Монеты Франкфурт-на-Майне 1855 года
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Серебряные монеты
2 талера 1855
Средняя цена
440 $
Продажи
0
77
1 гульден 1855
Средняя цена
230 $
Продажи
0
8
6 крейцеров 1855
Средняя цена
40 $
Продажи
0
7
3 крейцера 1855
Средняя цена
30 $
Продажи
0
3
1 крейцер 1855
Средняя цена
95 $
Продажи
0
12
Медные монеты
1 гелер 1855
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Памятные монеты
2 гульдена 1855 Религиозный мир
Средняя цена
300 $
Продажи
0
495
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