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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

1 крейцер 1855 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 1 крейцер 1855 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 1 крейцер 1855 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,167)
  • Вес0,835 гр
  • Чистого серебра (0,0045 oz) 0,1394 гр
  • Диаметр14 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC676,816

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал1 крейцер
  • Год1855
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 крейцер 1855 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 202 проданному на аукционе Pegasus Auctions AB за 140 EUR. Торги состоялись 8 июня 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1855 на аукционе Pegasus Auctions - 8 июня 2025
ПродавецPegasus Auctions
Дата8 июня 2025
СохранностьMS66 PCGS
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1855 на аукционе Russiancoin - 9 ноября 2023
ПродавецRussiancoin
Дата9 ноября 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1855 на аукционе Stephen Album - 15 августа 2023
ПродавецStephen Album
Дата15 августа 2023
СохранностьMS65 PCGS
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 55 USD
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1855 на аукционе Russiancoin - 11 мая 2023
ПродавецRussiancoin
Дата11 мая 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1855 на аукционе Russiancoin - 8 декабря 2022
ПродавецRussiancoin
Дата8 декабря 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1855 на аукционе Russiancoin - 27 января 2022
ПродавецRussiancoin
Дата27 января 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1855 на аукционе Russiancoin - 22 июля 2021
ПродавецRussiancoin
Дата22 июля 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1855 на аукционе Katz - 7 марта 2021
ПродавецKatz
Дата7 марта 2021
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1855 на аукционе Russiancoin - 24 декабря 2020
ПродавецRussiancoin
Дата24 декабря 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1855 на аукционе Russiancoin - 9 июля 2020
ПродавецRussiancoin
Дата9 июля 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1855 на аукционе Heritage - 9 февраля 2020
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1855 на аукционе Heritage - 9 февраля 2020
ПродавецHeritage
Дата9 февраля 2020
СохранностьMS67 PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1855 на аукционе Stephen Album - 11 марта 2019
ПродавецStephen Album
Дата11 марта 2019
СохранностьMS65 PCGS
Цена

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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