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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

6 крейцеров 1855 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1855 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 6 крейцеров 1855 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Auktionen Frühwald

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,333)
  • Вес2,598 гр
  • Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8651 гр
  • Диаметр20 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC180,615

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал6 крейцеров
  • Год1855
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 6 крейцеров 1855 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 628 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 60 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1855 на аукционе Alexander - 17 ноября 2022
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1855 на аукционе Alexander - 17 ноября 2022
ПродавецAlexander
Дата17 ноября 2022
СохранностьAU55
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1855 на аукционе Frühwald - 2 апреля 2022
ПродавецFrühwald
Дата2 апреля 2022
СохранностьUNC
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1855 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 12 сентября 2019
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата12 сентября 2019
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1855 на аукционе WAG - 7 июля 2019
ПродавецWAG
Дата7 июля 2019
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1855 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 октября 2018
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьUNC
Цена
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1855 на аукционе Naumann - 1 апреля 2018
ПродавецNaumann
Дата1 апреля 2018
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1855 на аукционе Westfälische - 13 декабря 2012
ПродавецWestfälische
Дата13 декабря 2012
СохранностьAU
Цена
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Где продать?

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