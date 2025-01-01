Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
Серебряные монеты 6 крейцеров Вольного города - Франкфурт-на-Майне
6 крейцеров 1838-1846
ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи1838110,000021841122,500081842160,510071843259,7200131844370,400091845104,810031846210,71001
6 крейцеров 1846-1856
ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи1846210,710021848291,010091849180,610021850152,4101191851159,420081852221,220041853105,815001855180,615071856166,379011
6 крейцеров 1852-1856
ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи1852221,010041853105,8150271854212,3070311856166,379014
6 крейцеров 1866
ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи186637,986164
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