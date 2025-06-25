Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
6 крейцеров 1850 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,333)
- Вес2,598 гр
- Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8651 гр
- Диаметр20 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC152,410
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- Номинал6 крейцеров
- Год1850
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 6 крейцеров 1850 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 1011 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 100 EUR. Торги состоялись 7 июня 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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