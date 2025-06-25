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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

6 крейцеров 1850 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1850 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 6 крейцеров 1850 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,333)
  • Вес2,598 гр
  • Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8651 гр
  • Диаметр20 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC152,410

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал6 крейцеров
  • Год1850
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 6 крейцеров 1850 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 1011 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 100 EUR. Торги состоялись 7 июня 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1850 на аукционе BAC - 18 февраля 2025
ПродавецBAC
Дата18 февраля 2025
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1850 на аукционе BAC - 1 октября 2024
ПродавецBAC
Дата1 октября 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1850 на аукционе BAC - 2 апреля 2024
ПродавецBAC
Дата2 апреля 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1850 на аукционе BAC - 20 сентября 2023
ПродавецBAC
Дата20 сентября 2023
СохранностьUNC
Цена
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1850 на аукционе BAC - 29 марта 2023
ПродавецBAC
Дата29 марта 2023
СохранностьUNC
Цена
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1850 на аукционе BAC - 5 октября 2022
ПродавецBAC
Дата5 октября 2022
СохранностьUNC
Цена
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1850 на аукционе BAC - 11 мая 2022
ПродавецBAC
Дата11 мая 2022
СохранностьUNC
Цена
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1850 на аукционе BAC - 15 декабря 2021
ПродавецBAC
Дата15 декабря 2021
СохранностьUNC
Цена
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1850 на аукционе BAC - 16 июня 2021
ПродавецBAC
Дата16 июня 2021
СохранностьUNC
Цена
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1850 на аукционе BAC - 16 декабря 2020
ПродавецBAC
Дата16 декабря 2020
СохранностьUNC
Цена
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1850 на аукционе BAC - 28 мая 2020
ПродавецBAC
Дата28 мая 2020
СохранностьUNC
Цена
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1850 на аукционе BAC - 31 октября 2019
ПродавецBAC
Дата31 октября 2019
СохранностьUNC
Цена
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1850 на аукционе BAC - 26 февраля 2019
ПродавецBAC
Дата26 февраля 2019
СохранностьUNC
Цена
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1850 на аукционе Tauler & Fau - 25 сентября 2018
ПродавецTauler & Fau
Дата25 сентября 2018
СохранностьUNC
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 14 EUR
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1850 на аукционе BAC - 5 июня 2018
ПродавецBAC
Дата5 июня 2018
СохранностьUNC
Цена
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1850 на аукционе BAC - 26 октября 2017
ПродавецBAC
Дата26 октября 2017
СохранностьUNC
Цена
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1850 на аукционе BAC - 22 марта 2017
ПродавецBAC
Дата22 марта 2017
СохранностьUNC
Цена
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1850 на аукционе BAC - 2 ноября 2016
ПродавецBAC
Дата2 ноября 2016
СохранностьUNC
Цена
Где купить?
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1850 на аукционе BAC - 25 июня 2025
ПродавецBAC
Дата25 июня 2025
СохранностьMS63 NGC
К аукциону

Где продать?

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