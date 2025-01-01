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Монеты Франкфурт-на-Майне 1850 года
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2 гульдена 1850
Средняя цена
280 $
Продажи
0
10
1 гульден 1850
Средняя цена
350 $
Продажи
0
6
6 крейцеров 1850
Средняя цена
15 $
Продажи
1
19
3 крейцера 1850
Средняя цена
60 $
Продажи
0
2
1 крейцер 1850
Средняя цена
—
Продажи
0
1
Медные монеты
1 гелер 1850
Средняя цена
—
Продажи
0
0
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