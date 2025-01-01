flag
Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

Монеты Франкфурт-на-Майне 1850 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 гульдена 1850
Средняя цена280 $
Продажи
010
Аверс
Реверс
1 гульден 1850
Средняя цена350 $
Продажи
06
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1850
Средняя цена15 $
Продажи
119
Аверс
Реверс
3 крейцера 1850
Средняя цена60 $
Продажи
02
Аверс
Реверс
1 крейцер 1850
Средняя цена
Продажи
01

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 гелер 1850
Средняя цена
Продажи
00
Категория
Год
Поиск