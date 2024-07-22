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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

2 гульдена 1850 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 2 гульдена 1850 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 2 гульдена 1850 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес21,211 гр
  • Чистого серебра (0,6138 oz) 19,0899 гр
  • Диаметр36 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC31,472

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал2 гульдена
  • Год1850
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 2 гульдена 1850 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 1786 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 600 EUR. Торги состоялись 22 июля 2024.

Сохранность
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1850 на аукционе cgb.fr - 11 февраля 2025
Продавецcgb.fr
Дата11 февраля 2025
СохранностьAU
Цена
118 $
Цена в валюте аукциона 115 EUR
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1850 на аукционе Künker - 26 июля 2024
ПродавецKünker
Дата26 июля 2024
СохранностьAU
Цена
651 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1850 на аукционе Emporium Hamburg - 24 ноября 2023
ПродавецEmporium Hamburg
Дата24 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1850 на аукционе Grün - 14 мая 2019
ПродавецGrün
Дата14 мая 2019
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1850 на аукционе Emporium Hamburg - 18 ноября 2016
ПродавецEmporium Hamburg
Дата18 ноября 2016
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1850 на аукционе Emporium Hamburg - 13 мая 2016
ПродавецEmporium Hamburg
Дата13 мая 2016
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1850 на аукционе Busso Peus - 29 апреля 2016
ПродавецBusso Peus
Дата29 апреля 2016
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1850 на аукционе Emporium Hamburg - 14 ноября 2014
ПродавецEmporium Hamburg
Дата14 ноября 2014
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1850 на аукционе Reinhard Fischer - 16 ноября 2013
ПродавецReinhard Fischer
Дата16 ноября 2013
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1850 на аукционе Künker - 29 сентября 2006
ПродавецKünker
Дата29 сентября 2006
СохранностьXF
Цена
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