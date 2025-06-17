flag
Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

1 гульден 1850 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 1 гульден 1850 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 1 гульден 1850 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес10,606 гр
  • Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
  • Диаметр30 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC29,900

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал1 гульден
  • Год1850
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 гульден 1850 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 2660 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 420 EUR. Торги состоялись 1 ноября 2013.

Сохранность
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1850 на аукционе Busso Peus - 6 ноября 2024
ПродавецBusso Peus
Дата6 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
219 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1850 на аукционе Künker - 1 октября 2021
ПродавецKünker
Дата1 октября 2021
СохранностьAU
Цена
463 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1850 на аукционе Busso Peus - 29 апреля 2016
ПродавецBusso Peus
Дата29 апреля 2016
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1850 на аукционе Grün - 18 ноября 2015
ПродавецGrün
Дата18 ноября 2015
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1850 на аукционе Busso Peus - 1 ноября 2013
ПродавецBusso Peus
Дата1 ноября 2013
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1850 на аукционе UBS - 30 января 2001
ПродавецUBS
Дата30 января 2001
СохранностьXF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 гульден 1850 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Франкфурт-на-МайнеКаталог монет Вольного городаМонеты Франкфурт-на-Майне 1850 годаВсе Франкфурт-на-Майне монетыФранкфурт-на-Майне серебряные монетыФранкфурт-на-Майне монеты номиналом 1 гульденНумизматические аукционы