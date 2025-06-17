Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
1 гульден 1850 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес10,606 гр
- Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
- Диаметр30 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC29,900
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- Номинал1 гульден
- Год1850
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 гульден 1850 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 2660 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 420 EUR. Торги состоялись 1 ноября 2013.
Сохранность
Где продать?
Для продажи 1 гульден 1850 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы