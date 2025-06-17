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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

6 крейцеров 1848 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1848 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 6 крейцеров 1848 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,333)
  • Вес2,598 гр
  • Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8651 гр
  • Диаметр20 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC291,010

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал6 крейцеров
  • Год1848
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 6 крейцеров 1848 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 2297 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 160 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1848 на аукционе Teutoburger - 8 декабря 2023
ПродавецTeutoburger
Дата8 декабря 2023
СохранностьUNC
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1848 на аукционе Russiancoin - 13 апреля 2023
ПродавецRussiancoin
Дата13 апреля 2023
СохранностьНет оценки
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 2600 RUB
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1848 на аукционе Stare Monety - 3 декабря 2021
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1848 на аукционе Stare Monety - 3 декабря 2021
ПродавецStare Monety
Дата3 декабря 2021
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1848 на аукционе Höhn - 4 сентября 2021
ПродавецHöhn
Дата4 сентября 2021
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1848 на аукционе Wójcicki - 23 февраля 2020
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1848 на аукционе Wójcicki - 23 февраля 2020
ПродавецWójcicki
Дата23 февраля 2020
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1848 на аукционе WAG - 7 июля 2019
ПродавецWAG
Дата7 июля 2019
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1848 на аукционе Stare Monety - 15 марта 2019
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1848 на аукционе Stare Monety - 15 марта 2019
ПродавецStare Monety
Дата15 марта 2019
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1848 на аукционе Emporium Hamburg - 16 апреля 2018
ПродавецEmporium Hamburg
Дата16 апреля 2018
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1848 на аукционе WAG - 12 апреля 2015
ПродавецWAG
Дата12 апреля 2015
СохранностьUNC
Цена
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