Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
6 крейцеров 1848 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,333)
- Вес2,598 гр
- Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8651 гр
- Диаметр20 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC291,010
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- Номинал6 крейцеров
- Год1848
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 6 крейцеров 1848 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 2297 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 160 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.
Сохранность
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