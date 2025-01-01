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Монеты Франкфурт-на-Майне 1848 года
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Серебряные монеты
2 гульдена 1848
Средняя цена
240 $
Продажи
0
78
1 гульден 1848
Средняя цена
140 $
Продажи
0
17
6 крейцеров 1848
Средняя цена
50 $
Продажи
0
9
3 крейцера 1848
Средняя цена
40 $
Продажи
0
1
1 крейцер 1848
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Памятные монеты
2 гульдена 1848 Учредительное собрание парламента Германии
"1 MAI"
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 гульдена 1848 Учредительное собрание парламента Германии
Средняя цена
310 $
Продажи
1
416
2 гульдена 1848 Избрание австрийского принца
Средняя цена
170 $
Продажи
2
788
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