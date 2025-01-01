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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

Монеты Франкфурт-на-Майне 1848 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 гульдена 1848
Средняя цена240 $
Продажи
078
Аверс
Реверс
1 гульден 1848
Средняя цена140 $
Продажи
017
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1848
Средняя цена50 $
Продажи
09
Аверс
Реверс
3 крейцера 1848
Средняя цена40 $
Продажи
01
Аверс
Реверс
1 крейцер 1848
Средняя цена
Продажи
00

Памятные монеты

Аверс
Реверс
2 гульдена 1848 Учредительное собрание парламента Германии"1 MAI"
Средняя цена
Продажи
00
Аверс
Реверс
2 гульдена 1848 Учредительное собрание парламента Германии
Средняя цена310 $
Продажи
1416
Аверс
Реверс
2 гульдена 1848 Избрание австрийского принца
Средняя цена170 $
Продажи
2788
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