Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
2 гульдена 1848 года "Избрание австрийского принца" (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес21,211 гр
- Чистого серебра (0,6138 oz) 19,0899 гр
- Диаметр36 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC36,065
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- Номинал2 гульдена
- Год1848
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах (786)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 2 гульдена 1848 года "Избрание австрийского принца". Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 642 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 16000 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата10 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
123...38
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