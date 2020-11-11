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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

2 гульдена 1848 года "Избрание австрийского принца" (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 2 гульдена 1848 года "Избрание австрийского принца" - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 2 гульдена 1848 года "Избрание австрийского принца" - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес21,211 гр
  • Чистого серебра (0,6138 oz) 19,0899 гр
  • Диаметр36 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC36,065

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал2 гульдена
  • Год1848
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах (786)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 2 гульдена 1848 года "Избрание австрийского принца". Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 642 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 16000 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1848 "Избрание австрийского принца" на аукционе WAG - 15 июня 2025
ПродавецWAG
Дата15 июня 2025
СохранностьXF
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1848 "Избрание австрийского принца" на аукционе WAG - 15 июня 2025
ПродавецWAG
Дата15 июня 2025
СохранностьXF
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1848 "Избрание австрийского принца" на аукционе Teutoburger - 6 июня 2025
ПродавецTeutoburger
Дата6 июня 2025
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1848 "Избрание австрийского принца" на аукционе Gärtner - 3 июня 2025
ПродавецGärtner
Дата3 июня 2025
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1848 "Избрание австрийского принца" на аукционе BAC - 27 мая 2025
ПродавецBAC
Дата27 мая 2025
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1848 "Избрание австрийского принца" на аукционе BAC - 27 мая 2025
ПродавецBAC
Дата27 мая 2025
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1848 "Избрание австрийского принца" на аукционе BAC - 27 мая 2025
ПродавецBAC
Дата27 мая 2025
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1848 "Избрание австрийского принца" на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1848 "Избрание австрийского принца" на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1848 "Избрание австрийского принца" на аукционе Heritage Eur - 23 мая 2025
ПродавецHeritage Eur
Дата23 мая 2025
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1848 "Избрание австрийского принца" на аукционе WCN - 22 мая 2025
ПродавецWCN
Дата22 мая 2025
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1848 "Избрание австрийского принца" на аукционе Russian Heritage - 17 мая 2025
ПродавецRussian Heritage
Дата17 мая 2025
СохранностьMS60 RNGA
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1848 "Избрание австрийского принца" на аукционе Grün - 14 мая 2025
ПродавецGrün
Дата14 мая 2025
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1848 "Избрание австрийского принца" на аукционе WAG - 11 мая 2025
ПродавецWAG
Дата11 мая 2025
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1848 "Избрание австрийского принца" на аукционе Busso Peus - 30 апреля 2025
ПродавецBusso Peus
Дата30 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
******
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1848 "Избрание австрийского принца" на аукционе Busso Peus - 30 апреля 2025
ПродавецBusso Peus
Дата30 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1848 "Избрание австрийского принца" на аукционе BAC - 22 апреля 2025
ПродавецBAC
Дата22 апреля 2025
СохранностьAU
Цена
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1848 "Избрание австрийского принца" на аукционе BAC - 22 апреля 2025
ПродавецBAC
Дата22 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1848 "Избрание австрийского принца" на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 10 апреля 2025
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата10 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1848 "Избрание австрийского принца" на аукционе WCN - 10 апреля 2025
ПродавецWCN
Дата10 апреля 2025
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1848 "Избрание австрийского принца" на аукционе WAG - 6 апреля 2025
ПродавецWAG
Дата6 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
******
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Где купить?
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1848 "Избрание австрийского принца" на аукционе BAC - 25 июня 2025
ПродавецBAC
Дата25 июня 2025
СохранностьXF
К аукциону
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1848 "Избрание австрийского принца" на аукционе Frühwald - 28 июня 2025
ПродавецFrühwald
Дата28 июня 2025
СохранностьVF
К аукциону

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