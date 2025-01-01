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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

Памятные монеты 2 гульдена Вольного города - Франкфурт-на-Майне

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2 гульдена 1848

Учредительное собрание парламента Германии
ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1848"1 MAI"180018488,6001416
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2 гульдена 1848

Избрание австрийского принца
ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
184836,0652788
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2 гульдена 1849

Избрание Фридриха Вильгельма IV королём
ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1849200072
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2 гульдена 1849

100 лет со дня рождения Гёте
ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
18498,5001430
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2 гульдена 1855

Религиозный мир
ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
185531,8340495
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