Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
Памятные монеты 2 гульдена Вольного города - Франкфурт-на-Майне
2 гульдена 1848Учредительное собрание парламента Германии
ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи1848"1 MAI"180018488,6001416
2 гульдена 1848Избрание австрийского принца
ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи184836,0652788
2 гульдена 1849Избрание Фридриха Вильгельма IV королём
ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи1849200072
2 гульдена 1849100 лет со дня рождения Гёте
ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи18498,5001430
2 гульдена 1855Религиозный мир
ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи185531,8340495
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