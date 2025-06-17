Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
2 гульдена 1849 года "Избрание Фридриха Вильгельма IV королём" (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес21,211 гр
- Чистого серебра (0,6138 oz) 19,0899 гр
- Диаметр37 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC200
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- Номинал2 гульдена
- Год1849
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах (72)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 2 гульдена 1849 года "Избрание Фридриха Вильгельма IV королём". Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 736 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 17000 EUR. Торги состоялись 2 февраля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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