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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

2 гульдена 1849 года "Избрание Фридриха Вильгельма IV королём" (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 2 гульдена 1849 года "Избрание Фридриха Вильгельма IV королём" - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 2 гульдена 1849 года "Избрание Фридриха Вильгельма IV королём" - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес21,211 гр
  • Чистого серебра (0,6138 oz) 19,0899 гр
  • Диаметр37 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC200

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал2 гульдена
  • Год1849
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах (72)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 2 гульдена 1849 года "Избрание Фридриха Вильгельма IV королём". Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 736 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 17000 EUR. Торги состоялись 2 февраля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1849 "Избрание Фридриха Вильгельма IV королём" на аукционе BERLINER MÜNZAUKTION - 22 марта 2025
ПродавецBERLINER MÜNZAUKTION
Дата22 марта 2025
СохранностьXF
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1849 "Избрание Фридриха Вильгельма IV королём" на аукционе Busso Peus - 6 ноября 2024
ПродавецBusso Peus
Дата6 ноября 2024
СохранностьAU
Цена
3936 $
Цена в валюте аукциона 3600 EUR
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1849 "Избрание Фридриха Вильгельма IV королём" на аукционе Künker - 19 июня 2024
ПродавецKünker
Дата19 июня 2024
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1849 "Избрание Фридриха Вильгельма IV королём" на аукционе Höhn - 19 апреля 2024
ПродавецHöhn
Дата19 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1849 "Избрание Фридриха Вильгельма IV королём" на аукционе Künker - 1 февраля 2024
ПродавецKünker
Дата1 февраля 2024
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1849 "Избрание Фридриха Вильгельма IV королём" на аукционе Auction World - 15 октября 2023
ПродавецAuction World
Дата15 октября 2023
СохранностьMS62 PCGS
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1849 "Избрание Фридриха Вильгельма IV королём" на аукционе Künker - 26 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2023
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1849 "Избрание Фридриха Вильгельма IV королём" на аукционе Künker - 22 июня 2023
ПродавецKünker
Дата22 июня 2023
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1849 "Избрание Фридриха Вильгельма IV королём" на аукционе Künker - 2 февраля 2023
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2023
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1849 "Избрание Фридриха Вильгельма IV королём" на аукционе WAG - 13 ноября 2022
ПродавецWAG
Дата13 ноября 2022
СохранностьPF62 NGC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1849 "Избрание Фридриха Вильгельма IV королём" на аукционе Künker - 20 июня 2022
ПродавецKünker
Дата20 июня 2022
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1849 "Избрание Фридриха Вильгельма IV королём" на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1849 "Избрание Фридриха Вильгельма IV королём" на аукционе Künker - 1 октября 2021
ПродавецKünker
Дата1 октября 2021
СохранностьXF
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1849 "Избрание Фридриха Вильгельма IV королём" на аукционе Künker - 1 октября 2021
ПродавецKünker
Дата1 октября 2021
СохранностьUNC
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1849 "Избрание Фридриха Вильгельма IV королём" на аукционе Künker - 29 сентября 2021
ПродавецKünker
Дата29 сентября 2021
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1849 "Избрание Фридриха Вильгельма IV королём" на аукционе Künker - 1 июля 2021
ПродавецKünker
Дата1 июля 2021
СохранностьMS61 NGC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1849 "Избрание Фридриха Вильгельма IV королём" на аукционе Gorny & Mosch - 20 апреля 2021
ПродавецGorny & Mosch
Дата20 апреля 2021
СохранностьMS62 NGC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1849 "Избрание Фридриха Вильгельма IV королём" на аукционе Auction World - 17 января 2021
ПродавецAuction World
Дата17 января 2021
СохранностьMS63 NGC
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1849 "Избрание Фридриха Вильгельма IV королём" на аукционе Grün - 11 ноября 2020
ПродавецGrün
Дата11 ноября 2020
СохранностьAU
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1849 "Избрание Фридриха Вильгельма IV королём" на аукционе Grün - 11 ноября 2020
ПродавецGrün
Дата11 ноября 2020
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1849 "Избрание Фридриха Вильгельма IV королём" на аукционе Künker - 29 сентября 2020
ПродавецKünker
Дата29 сентября 2020
СохранностьAU
Цена
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