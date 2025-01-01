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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

Монеты Франкфурт-на-Майне 1849 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 гульдена 1849
Средняя цена220 $
Продажи
08
Аверс
Реверс
1 гульден 1849
Средняя цена120 $
Продажи
05
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1849
Средняя цена240 $
Продажи
030
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1849
Средняя цена45 $
Продажи
02
Аверс
Реверс
3 крейцера 1849
Средняя цена430 $
Продажи
01
Аверс
Реверс
1 крейцер 1849
Средняя цена65 $
Продажи
011

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 гелер 1849
Средняя цена15 $
Продажи
01

Памятные монеты

Аверс
Реверс
2 гульдена 1849 Избрание Фридриха Вильгельма IV королём
Средняя цена5800 $
Продажи
072
Аверс
Реверс
2 гульдена 1849 100 лет со дня рождения Гёте
Средняя цена210 $
Продажи
1430
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