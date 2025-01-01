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1849
Монеты Франкфурт-на-Майне 1849 года
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Серебряные монеты
2 гульдена 1849
Средняя цена
220 $
Продажи
0
8
1 гульден 1849
Средняя цена
120 $
Продажи
0
5
1/2 гульдена 1849
Средняя цена
240 $
Продажи
0
30
6 крейцеров 1849
Средняя цена
45 $
Продажи
0
2
3 крейцера 1849
Средняя цена
430 $
Продажи
0
1
1 крейцер 1849
Средняя цена
65 $
Продажи
0
11
Медные монеты
1 гелер 1849
Средняя цена
15 $
Продажи
0
1
Памятные монеты
2 гульдена 1849 Избрание Фридриха Вильгельма IV королём
Средняя цена
5800 $
Продажи
0
72
2 гульдена 1849 100 лет со дня рождения Гёте
Средняя цена
210 $
Продажи
1
430
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