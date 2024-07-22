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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

2 гульдена 1849 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 2 гульдена 1849 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 2 гульдена 1849 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес21,211 гр
  • Чистого серебра (0,6138 oz) 19,0899 гр
  • Диаметр36 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC22,540

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал2 гульдена
  • Год1849
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 2 гульдена 1849 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 1784 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 550 EUR. Торги состоялись 22 июля 2024.

Сохранность
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1849 на аукционе Numisbalt - 13 апреля 2025
ПродавецNumisbalt
Дата13 апреля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
199 $
Цена в валюте аукциона 175 EUR
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1849 на аукционе Künker - 26 июля 2024
ПродавецKünker
Дата26 июля 2024
СохранностьAU
Цена
597 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1849 на аукционе WAG - 8 декабря 2019
ПродавецWAG
Дата8 декабря 2019
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1849 на аукционе Grün - 14 мая 2019
ПродавецGrün
Дата14 мая 2019
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1849 на аукционе Busso Peus - 29 апреля 2016
ПродавецBusso Peus
Дата29 апреля 2016
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1849 на аукционе Busso Peus - 24 апреля 2015
ПродавецBusso Peus
Дата24 апреля 2015
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1849 на аукционе Busso Peus - 1 ноября 2013
ПродавецBusso Peus
Дата1 ноября 2013
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1849 на аукционе Busso Peus - 29 апреля 2011
ПродавецBusso Peus
Дата29 апреля 2011
СохранностьXF
Цена
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