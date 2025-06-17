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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

1/2 гульдена 1849 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1849 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 1/2 гульдена 1849 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес5,303 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
  • Диаметр24 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC54,560

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал1/2 гульдена
  • Год1849
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1/2 гульдена 1849 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 1050 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 420 EUR. Торги состоялись 22 июня 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1849 на аукционе Karamitsos - 13 апреля 2025
ПродавецKaramitsos
Дата13 апреля 2025
СохранностьAU53 PCGS
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1849 на аукционе WAG - 12 января 2025
ПродавецWAG
Дата12 января 2025
СохранностьAU
Цена
113 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1849 на аукционе Busso Peus - 6 ноября 2024
ПродавецBusso Peus
Дата6 ноября 2024
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1849 на аукционе Karamitsos - 22 сентября 2024
ПродавецKaramitsos
Дата22 сентября 2024
СохранностьAU53 PCGS
Цена
Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1849 на аукционе Karamitsos - 10 декабря 2023
ПродавецKaramitsos
Дата10 декабря 2023
СохранностьAU53 PCGS
Цена
Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1849 на аукционе Künker - 26 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1849 на аукционе Künker - 7 октября 2022
ПродавецKünker
Дата7 октября 2022
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1849 на аукционе Heritage - 17 декабря 2020
Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1849 на аукционе Heritage - 17 декабря 2020
ПродавецHeritage
Дата17 декабря 2020
СохранностьMS65 NGC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1849 на аукционе Künker - 25 июня 2020
ПродавецKünker
Дата25 июня 2020
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1849 на аукционе Wormser Auktionshaus - 6 июня 2020
ПродавецWormser Auktionshaus
Дата6 июня 2020
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1849 на аукционе Wormser Auktionshaus - 5 марта 2020
ПродавецWormser Auktionshaus
Дата5 марта 2020
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1849 на аукционе Heritage - 9 февраля 2020
Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1849 на аукционе Heritage - 9 февраля 2020
ПродавецHeritage
Дата9 февраля 2020
СохранностьMS67 PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1849 на аукционе Grün - 14 мая 2019
ПродавецGrün
Дата14 мая 2019
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1849 на аукционе WAG - 8 октября 2017
ПродавецWAG
Дата8 октября 2017
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1849 на аукционе WAG - 7 мая 2017
ПродавецWAG
Дата7 мая 2017
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1849 на аукционе Gorny & Mosch - 8 марта 2017
ПродавецGorny & Mosch
Дата8 марта 2017
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1849 на аукционе Gorny & Mosch - 8 марта 2017
ПродавецGorny & Mosch
Дата8 марта 2017
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1849 на аукционе WAG - 3 июля 2016
ПродавецWAG
Дата3 июля 2016
СохранностьMS66 PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1849 на аукционе Grün - 13 мая 2016
ПродавецGrün
Дата13 мая 2016
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1849 на аукционе Busso Peus - 24 апреля 2015
ПродавецBusso Peus
Дата24 апреля 2015
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1849 на аукционе WAG - 2 марта 2014
ПродавецWAG
Дата2 марта 2014
СохранностьVF
Цена
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Где продать?

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