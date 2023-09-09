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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

3 крейцера 1849 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 3 крейцера 1849 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 3 крейцера 1849 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Münzenkontor Kornblum

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,333)
  • Вес1,299 гр
  • Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4326 гр
  • Диаметр17 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC950,010

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал3 крейцера
  • Год1849
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 3 крейцера 1849 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 6813 проданному на аукционе A.Karamitsos International Philatelic Auctions за 400 EUR. Торги состоялись 9 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1849 на аукционе Karamitsos - 10 сентября 2023
ПродавецKaramitsos
Дата10 сентября 2023
СохранностьMS67 PCGS
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно

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