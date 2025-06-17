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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

6 крейцеров 1849 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1849 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 6 крейцеров 1849 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Bühnemann Nachfolger

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,333)
  • Вес2,598 гр
  • Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8651 гр
  • Диаметр20 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC180,610

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал6 крейцеров
  • Год1849
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 6 крейцеров 1849 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 625 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 70 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.

Сохранность
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1849 на аукционе CoinsNB - 13 апреля 2024
ПродавецCoinsNB
Дата13 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 7 EUR
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1849 на аукционе WAG - 7 июля 2019
ПродавецWAG
Дата7 июля 2019
СохранностьUNC
Цена
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