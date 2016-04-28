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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

1 гульден 1849 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 1 гульден 1849 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 1 гульден 1849 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес10,606 гр
  • Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
  • Диаметр30 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC90,480

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал1 гульден
  • Год1849
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 гульден 1849 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 1062 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 190 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2016.

Сохранность
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1849 на аукционе WAG - 8 октября 2017
ПродавецWAG
Дата8 октября 2017
СохранностьXF
Цена
73 $
Цена в валюте аукциона 62 EUR
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1849 на аукционе Teutoburger - 25 февраля 2017
ПродавецTeutoburger
Дата25 февраля 2017
СохранностьXF
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1849 на аукционе Busso Peus - 29 апреля 2016
ПродавецBusso Peus
Дата29 апреля 2016
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1849 на аукционе Höhn - 14 апреля 2012
ПродавецHöhn
Дата14 апреля 2012
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1849 на аукционе Künker - 13 марта 2002
ПродавецKünker
Дата13 марта 2002
СохранностьXF
Цена
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