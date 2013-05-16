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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

1 гелер 1849 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 1 гелер 1849 года - цена монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 1 гелер 1849 года - цена монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Stare Monety

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,19 - 1,82 гр
  • Диаметр17 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC396,000

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал1 гелер
  • Год1849
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 гелер 1849 года. Это медная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 2302 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 190 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1849 на аукционе Stare Monety - 3 декабря 2021
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1849 на аукционе Stare Monety - 3 декабря 2021
ПродавецStare Monety
Дата3 декабря 2021
СохранностьXF
Цена
******
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