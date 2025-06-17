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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

1 крейцер 1849 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 1 крейцер 1849 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 1 крейцер 1849 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,167)
  • Вес0,835 гр
  • Чистого серебра (0,0045 oz) 0,1394 гр
  • Диаметр14 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC626,520

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал1 крейцер
  • Год1849
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 крейцер 1849 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 1371 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 240 EUR. Торги состоялись 15 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1849 на аукционе AURORA - 26 июня 2024
ПродавецAURORA
Дата26 июня 2024
СохранностьUNC
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 1800 RUB
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1849 на аукционе Stephen Album - 5 марта 2024
ПродавецStephen Album
Дата5 марта 2024
СохранностьMS66 PCGS
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 60 USD
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1849 на аукционе Inasta - 15 ноября 2023
ПродавецInasta
Дата15 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1849 на аукционе Russiancoin - 12 октября 2023
ПродавецRussiancoin
Дата12 октября 2023
СохранностьНет оценки
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1849 на аукционе Russiancoin - 27 апреля 2023
ПродавецRussiancoin
Дата27 апреля 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1849 на аукционе Katz - 7 марта 2021
ПродавецKatz
Дата7 марта 2021
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1849 на аукционе Numismatica Ferrarese - 27 декабря 2020
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата27 декабря 2020
СохранностьF
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1849 на аукционе WAG - 16 февраля 2020
ПродавецWAG
Дата16 февраля 2020
СохранностьMS68 PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1849 на аукционе WAG - 7 июля 2019
ПродавецWAG
Дата7 июля 2019
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1849 на аукционе WAG - 7 июля 2019
ПродавецWAG
Дата7 июля 2019
СохранностьUNC
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1849 на аукционе Heritage - 22 января 2015
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1849 на аукционе Heritage - 22 января 2015
ПродавецHeritage
Дата22 января 2015
СохранностьMS64 NGC
Цена
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