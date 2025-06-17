Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
1 крейцер 1849 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,167)
- Вес0,835 гр
- Чистого серебра (0,0045 oz) 0,1394 гр
- Диаметр14 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC626,520
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- Номинал1 крейцер
- Год1849
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 крейцер 1849 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 1371 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 240 EUR. Торги состоялись 15 февраля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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