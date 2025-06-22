Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
2 гульдена 1849 года "100 лет со дня рождения Гёте" (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Фотография: InAsta S.p.A.
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес21,211 гр
- Чистого серебра (0,6138 oz) 19,0899 гр
- Диаметр36 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC8,500
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- Номинал2 гульдена
- Год1849
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах (429)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 2 гульдена 1849 года "100 лет со дня рождения Гёте". Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 4735 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8500 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецKlondike Auction
Дата25 мая 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
227 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
123...21
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