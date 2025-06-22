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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

2 гульдена 1849 года "100 лет со дня рождения Гёте" (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 2 гульдена 1849 года "100 лет со дня рождения Гёте" - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 2 гульдена 1849 года "100 лет со дня рождения Гёте" - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: InAsta S.p.A.

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес21,211 гр
  • Чистого серебра (0,6138 oz) 19,0899 гр
  • Диаметр36 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC8,500

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал2 гульдена
  • Год1849
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах (429)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 2 гульдена 1849 года "100 лет со дня рождения Гёте". Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 4735 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8500 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1849 "100 лет со дня рождения Гёте" на аукционе BAC - 27 мая 2025
ПродавецBAC
Дата27 мая 2025
СохранностьAU
Цена
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1849 "100 лет со дня рождения Гёте" на аукционе Klondike Auction - 25 мая 2025
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1849 "100 лет со дня рождения Гёте" на аукционе Klondike Auction - 25 мая 2025
ПродавецKlondike Auction
Дата25 мая 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
227 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1849 "100 лет со дня рождения Гёте" на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьAU
Цена
205 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1849 "100 лет со дня рождения Гёте" на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1849 "100 лет со дня рождения Гёте" на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1849 "100 лет со дня рождения Гёте" на аукционе Grün - 14 мая 2025
ПродавецGrün
Дата14 мая 2025
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1849 "100 лет со дня рождения Гёте" на аукционе Busso Peus - 30 апреля 2025
ПродавецBusso Peus
Дата30 апреля 2025
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1849 "100 лет со дня рождения Гёте" на аукционе Busso Peus - 30 апреля 2025
ПродавецBusso Peus
Дата30 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1849 "100 лет со дня рождения Гёте" на аукционе Busso Peus - 30 апреля 2025
ПродавецBusso Peus
Дата30 апреля 2025
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1849 "100 лет со дня рождения Гёте" на аукционе Busso Peus - 30 апреля 2025
ПродавецBusso Peus
Дата30 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1849 "100 лет со дня рождения Гёте" на аукционе BAC - 25 марта 2025
ПродавецBAC
Дата25 марта 2025
СохранностьAU
Цена
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1849 "100 лет со дня рождения Гёте" на аукционе Numisbalt - 9 марта 2025
ПродавецNumisbalt
Дата9 марта 2025
СохранностьНет оценки
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1849 "100 лет со дня рождения Гёте" на аукционе Teutoburger - 8 марта 2025
ПродавецTeutoburger
Дата8 марта 2025
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1849 "100 лет со дня рождения Гёте" на аукционе Heritage - 6 марта 2025
ПродавецHeritage
Дата6 марта 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1849 "100 лет со дня рождения Гёте" на аукционе Gärtner - 18 февраля 2025
ПродавецGärtner
Дата18 февраля 2025
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1849 "100 лет со дня рождения Гёте" на аукционе WAG - 16 февраля 2025
ПродавецWAG
Дата16 февраля 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1849 "100 лет со дня рождения Гёте" на аукционе WAG - 16 февраля 2025
ПродавецWAG
Дата16 февраля 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1849 "100 лет со дня рождения Гёте" на аукционе WAG - 16 февраля 2025
ПродавецWAG
Дата16 февраля 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1849 "100 лет со дня рождения Гёте" на аукционе WAG - 16 февраля 2025
ПродавецWAG
Дата16 февраля 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1849 "100 лет со дня рождения Гёте" на аукционе Stephen Album - 26 января 2025
ПродавецStephen Album
Дата26 января 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1849 "100 лет со дня рождения Гёте" на аукционе WCN - 19 декабря 2024
ПродавецWCN
Дата19 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
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Где купить?
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1849 "100 лет со дня рождения Гёте" на аукционе Heritage - 22 июня 2025
ПродавецHeritage
Дата22 июня 2025
СохранностьMS63 NGC
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Где продать?

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