Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
2 гульдена 1848 года "Учредительное собрание парламента Германии". "1 MAI" (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Разновидность:"1 MAI"
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес21,211 гр
- Чистого серебра (0,6138 oz) 19,0899 гр
- Диаметр36 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC18
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- Номинал2 гульдена
- Год1848
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах (0)Разновидности (2)
Цены на аукционах
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