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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

2 гульдена 1848 года "Учредительное собрание парламента Германии". "1 MAI" (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Разновидность:"1 MAI"

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Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес21,211 гр
  • Чистого серебра (0,6138 oz) 19,0899 гр
  • Диаметр36 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC18

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал2 гульдена
  • Год1848
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах (0)Разновидности (2)

Цены на аукционах

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Где продать?

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