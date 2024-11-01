Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
2 гульдена 1855 года "Религиозный мир" (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес21,211 гр
- Чистого серебра (0,6138 oz) 19,0899 гр
- Диаметр36 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC31,834
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- Номинал2 гульдена
- Год1855
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах (495)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 2 гульдена 1855 года "Религиозный мир". Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 75035 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1700 USD. Торги состоялись 1 ноября 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Дата6 апреля 2025
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Дата6 апреля 2025
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
123...24
Где продать?
Для продажи 2 гульдена 1855 "Религиозный мир" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы