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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

2 гульдена 1855 года "Религиозный мир" (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 2 гульдена 1855 года "Религиозный мир" - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 2 гульдена 1855 года "Религиозный мир" - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес21,211 гр
  • Чистого серебра (0,6138 oz) 19,0899 гр
  • Диаметр36 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC31,834

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал2 гульдена
  • Год1855
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах (495)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 2 гульдена 1855 года "Религиозный мир". Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 75035 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1700 USD. Торги состоялись 1 ноября 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1855 "Религиозный мир" на аукционе Nihon - 15 июня 2025
ПродавецNihon
Дата15 июня 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
382 $
Цена в валюте аукциона 55000 JPY
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1855 "Религиозный мир" на аукционе Nihon - 15 июня 2025
ПродавецNihon
Дата15 июня 2025
СохранностьMS66 PCGS
Цена
451 $
Цена в валюте аукциона 65000 JPY
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1855 "Религиозный мир" на аукционе Rio de la Plata - 13 июня 2025
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1855 "Религиозный мир" на аукционе Rio de la Plata - 13 июня 2025
ПродавецRio de la Plata
Дата13 июня 2025
СохранностьXF45 NGC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1855 "Религиозный мир" на аукционе BAC - 27 мая 2025
ПродавецBAC
Дата27 мая 2025
СохранностьUNC
Цена
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1855 "Религиозный мир" на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1855 "Религиозный мир" на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1855 "Религиозный мир" на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1855 "Религиозный мир" на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1855 "Религиозный мир" на аукционе Heritage Eur - 23 мая 2025
ПродавецHeritage Eur
Дата23 мая 2025
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1855 "Религиозный мир" на аукционе CoinsNB - 17 мая 2025
ПродавецCoinsNB
Дата17 мая 2025
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1855 "Религиозный мир" на аукционе Busso Peus - 30 апреля 2025
ПродавецBusso Peus
Дата30 апреля 2025
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1855 "Религиозный мир" на аукционе Busso Peus - 30 апреля 2025
ПродавецBusso Peus
Дата30 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1855 "Религиозный мир" на аукционе Nomisma - 12 апреля 2025
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1855 "Религиозный мир" на аукционе Nomisma - 12 апреля 2025
ПродавецNomisma
Дата12 апреля 2025
СохранностьAU
Цена
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1855 "Религиозный мир" на аукционе Nomisma - 12 апреля 2025
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1855 "Религиозный мир" на аукционе Nomisma - 12 апреля 2025
ПродавецNomisma
Дата12 апреля 2025
СохранностьUNC
Цена
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1855 "Религиозный мир" на аукционе Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG - 6 апреля 2025
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1855 "Религиозный мир" на аукционе Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG - 6 апреля 2025
ПродавецMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Дата6 апреля 2025
СохранностьMS65 NGC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1855 "Религиозный мир" на аукционе Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG - 6 апреля 2025
ПродавецMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Дата6 апреля 2025
СохранностьAU
Цена
******
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1855 "Религиозный мир" на аукционе BAC - 25 марта 2025
ПродавецBAC
Дата25 марта 2025
СохранностьAU
Цена
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1855 "Религиозный мир" на аукционе Teutoburger - 8 марта 2025
ПродавецTeutoburger
Дата8 марта 2025
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1855 "Религиозный мир" на аукционе Teutoburger - 8 марта 2025
ПродавецTeutoburger
Дата8 марта 2025
СохранностьAU
Цена
******
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1855 "Религиозный мир" на аукционе Künker - 7 марта 2025
ПродавецKünker
Дата7 марта 2025
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1855 "Религиозный мир" на аукционе Höhn - 2 марта 2025
ПродавецHöhn
Дата2 марта 2025
СохранностьUNC
Цена
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