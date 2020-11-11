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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

2 гульдена 1848 года "Учредительное собрание парламента Германии" (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 2 гульдена 1848 года "Учредительное собрание парламента Германии" - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 2 гульдена 1848 года "Учредительное собрание парламента Германии" - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес21,211 гр
  • Чистого серебра (0,6138 oz) 19,0899 гр
  • Диаметр36 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC8,600

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал2 гульдена
  • Год1848
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах (415)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 2 гульдена 1848 года "Учредительное собрание парламента Германии". Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 640 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 17250 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1848 "Учредительное собрание парламента Германии" на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1848 "Учредительное собрание парламента Германии" на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1848 "Учредительное собрание парламента Германии" на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьXF
Цена
216 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1848 "Учредительное собрание парламента Германии" на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьXF
Цена
262 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1848 "Учредительное собрание парламента Германии" на аукционе Grün - 14 мая 2025
ПродавецGrün
Дата14 мая 2025
СохранностьAU
Цена
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1848 "Учредительное собрание парламента Германии" на аукционе Busso Peus - 30 апреля 2025
ПродавецBusso Peus
Дата30 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1848 "Учредительное собрание парламента Германии" на аукционе WCN - 3 апреля 2025
ПродавецWCN
Дата3 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1848 "Учредительное собрание парламента Германии" на аукционе Gorny & Mosch - 2 апреля 2025
ПродавецGorny & Mosch
Дата2 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1848 "Учредительное собрание парламента Германии" на аукционе BAC - 25 марта 2025
ПродавецBAC
Дата25 марта 2025
СохранностьUNC
Цена
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1848 "Учредительное собрание парламента Германии" на аукционе Jean ELSEN - 22 марта 2025
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1848 "Учредительное собрание парламента Германии" на аукционе Jean ELSEN - 22 марта 2025
ПродавецJean ELSEN
Дата22 марта 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1848 "Учредительное собрание парламента Германии" на аукционе Teutoburger - 8 марта 2025
ПродавецTeutoburger
Дата8 марта 2025
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1848 "Учредительное собрание парламента Германии" на аукционе Künker - 7 марта 2025
ПродавецKünker
Дата7 марта 2025
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1848 "Учредительное собрание парламента Германии" на аукционе Höhn - 2 марта 2025
ПродавецHöhn
Дата2 марта 2025
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1848 "Учредительное собрание парламента Германии" на аукционе Stack's - 26 февраля 2025
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1848 "Учредительное собрание парламента Германии" на аукционе Stack's - 26 февраля 2025
ПродавецStack's
Дата26 февраля 2025
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1848 "Учредительное собрание парламента Германии" на аукционе Gärtner - 18 февраля 2025
ПродавецGärtner
Дата18 февраля 2025
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1848 "Учредительное собрание парламента Германии" на аукционе WAG - 16 февраля 2025
ПродавецWAG
Дата16 февраля 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1848 "Учредительное собрание парламента Германии" на аукционе Katz - 12 февраля 2025
ПродавецKatz
Дата12 февраля 2025
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1848 "Учредительное собрание парламента Германии" на аукционе WCN - 19 декабря 2024
ПродавецWCN
Дата19 декабря 2024
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1848 "Учредительное собрание парламента Германии" на аукционе Karamitsos - 15 декабря 2024
ПродавецKaramitsos
Дата15 декабря 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1848 "Учредительное собрание парламента Германии" на аукционе Teutoburger - 13 декабря 2024
ПродавецTeutoburger
Дата13 декабря 2024
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1848 "Учредительное собрание парламента Германии" на аукционе COINSTORE - 8 декабря 2024
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1848 "Учредительное собрание парламента Германии" на аукционе COINSTORE - 8 декабря 2024
ПродавецCOINSTORE
Дата8 декабря 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
Где купить?
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1848 "Учредительное собрание парламента Германии" на аукционе Heritage - 22 июня 2025
ПродавецHeritage
Дата22 июня 2025
СохранностьMS63 NGC
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Где продать?

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