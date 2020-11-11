Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
2 гульдена 1848 года "Учредительное собрание парламента Германии" (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес21,211 гр
- Чистого серебра (0,6138 oz) 19,0899 гр
- Диаметр36 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC8,600
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- Номинал2 гульдена
- Год1848
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах (415)Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 2 гульдена 1848 года "Учредительное собрание парламента Германии". Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 640 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 17250 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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