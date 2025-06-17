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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

2 гульдена 1848 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 2 гульдена 1848 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 2 гульдена 1848 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес21,211 гр
  • Чистого серебра (0,6138 oz) 19,0899 гр
  • Диаметр36 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC146,571

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал2 гульдена
  • Год1848
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (78)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 2 гульдена 1848 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 603 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 700 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1848 на аукционе WCN - 27 марта 2025
ПродавецWCN
Дата27 марта 2025
СохранностьAU
Цена
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1848 на аукционе Katz - 12 февраля 2025
ПродавецKatz
Дата12 февраля 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 251 EUR
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1848 на аукционе WCN - 30 января 2025
ПродавецWCN
Дата30 января 2025
СохранностьAU
Цена
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1848 на аукционе Stack's - 22 января 2025
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1848 на аукционе Stack's - 22 января 2025
ПродавецStack's
Дата22 января 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
200 $
Цена в валюте аукциона 200 USD
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1848 на аукционе Katz - 21 ноября 2024
ПродавецKatz
Дата21 ноября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1848 на аукционе Stack's - 12 сентября 2024
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1848 на аукционе Stack's - 12 сентября 2024
ПродавецStack's
Дата12 сентября 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1848 на аукционе WCN - 15 августа 2024
ПродавецWCN
Дата15 августа 2024
СохранностьUNC
Цена
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1848 на аукционе Künker - 26 июля 2024
ПродавецKünker
Дата26 июля 2024
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1848 на аукционе Auctiones - 16 июня 2024
ПродавецAuctiones
Дата16 июня 2024
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1848 на аукционе WCN - 16 мая 2024
ПродавецWCN
Дата16 мая 2024
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1848 на аукционе WCN - 1 февраля 2024
ПродавецWCN
Дата1 февраля 2024
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1848 на аукционе Teutoburger - 8 декабря 2023
ПродавецTeutoburger
Дата8 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1848 на аукционе WCN - 7 декабря 2023
ПродавецWCN
Дата7 декабря 2023
СохранностьUNC
Цена
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1848 на аукционе Frankfurter - 3 ноября 2023
ПродавецFrankfurter
Дата3 ноября 2023
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1848 на аукционе Gorny & Mosch - 11 октября 2023
ПродавецGorny & Mosch
Дата11 октября 2023
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1848 на аукционе Gorny & Mosch - 11 октября 2023
ПродавецGorny & Mosch
Дата11 октября 2023
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1848 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 21 сентября 2023
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата21 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1848 на аукционе Katz - 29 июня 2023
ПродавецKatz
Дата29 июня 2023
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1848 на аукционе Künker - 22 февраля 2023
ПродавецKünker
Дата22 февраля 2023
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1848 на аукционе VL Nummus - 15 января 2023
ПродавецVL Nummus
Дата15 января 2023
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1848 на аукционе Busso Peus - 3 ноября 2022
ПродавецBusso Peus
Дата3 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
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