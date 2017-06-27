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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

1 гульден 1848 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 1 гульден 1848 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 1 гульден 1848 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Auktionshaus Felzmann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес10,606 гр
  • Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
  • Диаметр30 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC78,183

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал1 гульден
  • Год1848
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 гульден 1848 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 795 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 280 EUR. Торги состоялись 27 июня 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1848 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 20 апреля 2023
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата20 апреля 2023
СохранностьAU
Цена
197 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1848 на аукционе Felzmann - 5 сентября 2022
ПродавецFelzmann
Дата5 сентября 2022
СохранностьAU
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1848 на аукционе WAG - 13 марта 2022
ПродавецWAG
Дата13 марта 2022
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1848 на аукционе Stack's - 23 июня 2021
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1848 на аукционе Stack's - 23 июня 2021
ПродавецStack's
Дата23 июня 2021
СохранностьMS64 PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1848 на аукционе WAG - 15 марта 2020
ПродавецWAG
Дата15 марта 2020
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1848 на аукционе WAG - 8 декабря 2019
ПродавецWAG
Дата8 декабря 2019
СохранностьAU
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1848 на аукционе WAG - 8 декабря 2019
ПродавецWAG
Дата8 декабря 2019
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1848 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 января 2018
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 января 2018
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1848 на аукционе WAG - 8 октября 2017
ПродавецWAG
Дата8 октября 2017
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1848 на аукционе Künker - 28 июня 2017
ПродавецKünker
Дата28 июня 2017
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1848 на аукционе Reinhard Fischer - 17 июля 2016
ПродавецReinhard Fischer
Дата17 июля 2016
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1848 на аукционе Busso Peus - 29 апреля 2016
ПродавецBusso Peus
Дата29 апреля 2016
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1848 на аукционе Künker - 22 октября 2015
ПродавецKünker
Дата22 октября 2015
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1848 на аукционе Teutoburger - 6 сентября 2014
ПродавецTeutoburger
Дата6 сентября 2014
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1848 на аукционе Höhn - 14 апреля 2012
ПродавецHöhn
Дата14 апреля 2012
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1848 на аукционе Goldberg - 28 мая 2008
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1848 на аукционе Goldberg - 28 мая 2008
ПродавецGoldberg
Дата28 мая 2008
СохранностьMS65 NGC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1848 на аукционе Künker - 25 сентября 2006
ПродавецKünker
Дата25 сентября 2006
СохранностьXF
Цена
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